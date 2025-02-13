Твенте - Будё-Глимт 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Будё-Глимт, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|25
|зщ
|Исак Дюбвик Мяяття
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
|9
|нп
|Каспер Хёг
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|5 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2