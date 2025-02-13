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Твенте - Будё-Глимт 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Твенте
Будё-Глимт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Будё-Глимт, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
38НидерландызщМакс Брюнс
3ШвециязщГустаф Лагербильке
5НидерландызщБас Кюйперс
18НидерландыпзМихел Влап
23ЧехияпзМихал Садилек
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
30ТуниснпСайфалла Лтайеф
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
2ДаниязщВилладс Нильсен
6НорвегиязщЙостейн Гундерсен
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
25НорвегиязщИсак Дюбвик Мяяття
26НорвегияпзХокон Эвьен
7НорвегияпзПатрик Берг
14НорвегияпзУльрик Салтнес
9ДаниянпКаспер Хёг
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
09.02.2025Нидерланды — Эредивизия22-й тур3 : 3Твенте
02.02.2025Нидерланды — Эредивизия21-й тур2 : 2Твенте
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турТвенте1 : 0
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур2 : 3Твенте
19.01.2025Нидерланды — Эредивизия19-й тур2 : 1Твенте
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Будё-Глимт
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турБудё-Глимт3 : 1
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турБудё-Глимт2 : 1
01.12.2024Норвегия — Элитсерия30-й турБудё-Глимт5 : 2
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 2Будё-Глимт

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