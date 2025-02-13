ТСЦ - Ягеллония 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Ягеллония, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Ягеллония
Белосток, Польша
|12
|вр
|Велько Илич
|25
|зщ
|Матея Джёрджевич
|32
|зщ
|Милош Дегенек
|60
|зщ
|Viktor Radojevic
|31
|пз
|Лука Цапан
|15
|пз
|Stefan Mladenovic
|7
|пз
|Милан Радин
|37
|пз
|Милош Вулич
|14
|пз
|Петар Станич
|29
|нп
|Престиж Мбунгу
|9
|нп
|Марко Лазетич
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|16
|зщ
|Михал Сачек
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|99
|пз
|Кристоффер Хансен
|14
|пз
|Ярослав Кубицки
|31
|пз
|Леон Флак
|11
|пз
|Хесус Имас
|10
|нп
|Афимику Пулулу
|20
|нп
|Мики Вильяр
Главные тренеры
|Йован Дамьянович
|Адриан Семенец
История личных встреч
|08.02.2025
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|4 : 1
|02.02.2025
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Сербия — Суперлига
|16-й тур
|0 : 2
|23.12.2024
|Сербия — Суперлига
|20-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1