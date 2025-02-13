05:36 ()
Свернуть список

ТСЦ - Ягеллония 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
ТСЦ
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Ягеллония, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Ягеллония
Белосток, Польша
12СербияврВелько Илич
25СербиязщМатея Джёрджевич
32АвстралиязщМилош Дегенек
60СербиязщViktor Radojevic
31ХорватияпзЛука Цапан
15СербияпзStefan Mladenovic
7СербияпзМилан Радин
37СербияпзМилош Вулич
14СербияпзПетар Станич
29КонгонпПрестиж Мбунгу
9СербиянпМарко Лазетич
50ПольшаврСлавомир Абрамович
16ЧехиязщМихал Сачек
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
3СловениязщДушан Стойинович
44ПортугалиязщЖоан Моутинью
99НорвегияпзКристоффер Хансен
14ПольшапзЯрослав Кубицки
31СШАпзЛеон Флак
11ИспанияпзХесус Имас
10АнголанпАфимику Пулулу
20ИспаниянпМики Вильяр
Главные тренеры
СербияЙован Дамьянович
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
08.02.2025Сербия — Суперлига22-й тур4 : 1ТСЦ
02.02.2025Сербия — Суперлига21-й турТСЦ1 : 2
26.12.2024Сербия — Суперлига16-й тур0 : 2ТСЦ
23.12.2024Сербия — Суперлига20-й тур2 : 2ТСЦ
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турТСЦ4 : 3
07.02.2025Польша — Экстракласса20-й тур2 : 1Ягеллония
02.02.2025Польша — Экстракласса19-й турЯгеллония5 : 0
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЯгеллония0 : 0
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 0Ягеллония
08.12.2024Польша — Экстракласса18-й тур1 : 1Ягеллония

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close