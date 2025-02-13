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Викингур Р - Панатинаикос 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Викингур Р
Панатинаикос

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Панатинаикос, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Панатинаикос
Афины, Греция
1ИсландияврИнгвар Йонссон
24ИсландиязщДавид Атласон
4ШвециязщОливер Экрот
5ИсландиязщЙон Гудни Фьолусон
8ИсландияпзВиктор Эрлигюр Андрасон
21ИсландияпзАрон Элис Трандарсон
27ИсландияпзМаттиас Вилхьялмссон
7ИсландиянпЭрлингюр Агнарссон
25ИсландиянпВальдимар Тоур Ингимюндарсон
17ИсландиянпАри Сигюрпаульссон
23ДаниянпНиколай Хансен
1РоссияврЮрий Лодыгин
27ГрециязщЯннис Коцирас
25СербиязщФилип Младенович
15ИсландиязщСверрир Ингасон
3ГерманиязщФилипп Макс
20СербияпзНеманья Максимович
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
31СербияпзФилип Джуричич
8МароккопзАззедин Унаи
10Бразилияпз Тете
29ШвециянпАлександр Еремеев
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
ПортугалияРуй Витория
История личных встреч
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 1Викингур Р
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турВикингур Р1 : 2
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 0Викингур Р
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турВикингур Р2 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турВикингур Р3 : 1
09.02.2025Греция — Суперлига22-й тур2 : 0Панатинаикос
01.02.2025Греция — Суперлига21-й турПанатинаикос3 : 2
26.01.2025Греция — Суперлига20-й тур1 : 1Панатинаикос
19.01.2025Греция — Суперлига19-й турПанатинаикос1 : 0
12.01.2025Греция — Суперлига18-й тур2 : 2Панатинаикос

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