Викингур Р - Панатинаикос 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Панатинаикос, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Панатинаикос
Афины, Греция
|1
|вр
|Ингвар Йонссон
|24
|зщ
|Давид Атласон
|4
|зщ
|Оливер Экрот
|5
|зщ
|Йон Гудни Фьолусон
|8
|пз
|Виктор Эрлигюр Андрасон
|21
|пз
|Арон Элис Трандарсон
|27
|пз
|Маттиас Вилхьялмссон
|7
|нп
|Эрлингюр Агнарссон
|25
|нп
|Вальдимар Тоур Ингимюндарсон
|17
|нп
|Ари Сигюрпаульссон
|23
|нп
|Николай Хансен
|1
|вр
|Юрий Лодыгин
|27
|зщ
|Яннис Коцирас
|25
|зщ
|Филип Младенович
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|3
|зщ
|Филипп Макс
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|31
|пз
|Филип Джуричич
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|10
|пз
|Тете
|29
|нп
|Александр Еремеев
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Руй Витория
История личных встреч
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 0
|12.01.2025
|Греция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 2