Копенгаген - Хайденхайм 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Афины, Греция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Хайденхайм, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
|41
|вр
|Диант Рамай
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|36
|пз
|Уильям Клем
|27
|пз
|Томас Дилейни
|7
|пз
|Виктор Классон
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|16
|нп
|Роберт
|19
|нп
|Амин Шиаха
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|пз
|Лео Шенца
|21
|пз
|Адриан Бек
|13
|пз
|Франс Кретциг
|23
|нп
|Омар Хактаб Траоре
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Франк Шмидт
История личных встреч
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|02.12.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3