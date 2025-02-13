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Копенгаген - Хайденхайм 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Афины, Греция);
Копенгаген
Хайденхайм

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Хайденхайм, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
41ГерманияврДиант Рамай
24НорвегиязщБиргер Мелинг
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
13МексиказщРодриго Хуэскас
36ДанияпзУильям Клем
27ДанияпзТомас Дилейни
7ШвецияпзВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
16Бразилиянп Роберт
19ДаниянпАмин Шиаха
1ГерманияврКевин Мюллер
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
17АвстрияпзМатиас Хонсак
20ГерманияпзЛука Кербер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
8БразилияпзЛео Шенца
21ГерманияпзАдриан Бек
13ГерманияпзФранс Кретциг
23ГерманиянпОмар Хактаб Траоре
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур3 : 0Копенгаген
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турКопенгаген2 : 0
02.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й турКопенгаген3 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 2Копенгаген
24.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турКопенгаген2 : 1
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур1 : 0Хайденхайм
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турХайденхайм1 : 2
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 1Хайденхайм
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХайденхайм0 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур3 : 3Хайденхайм

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