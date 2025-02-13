Аль-Ахли - Аль-Наср 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
13 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|1 : 3
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|5 : 0
|20.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|19
|49
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|19
|47
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|19
|41
|4
|Аль-Наср
|19
|41
|5
|Аль-Ахли
|19
|38
|6
|Аль-Шабаб
|19
|32
|7
|Эр-Рияд
|19
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|27
|9
|Аль-Иттифак
|19
|25
|10
|Аль-Таавун
|19
|24
|11
|Дамак
|19
|23
|12
|Аль-Холуд
|19
|22
|13
|Аль-Ороба
|19
|17
|14
|Аль-Фейха
|19
|16
|15
|Аль-Охдуд
|19
|15
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|19
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|19
|10