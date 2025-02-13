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Аль-Ахли - Аль-Наср 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
13 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур
Аль-Ахли
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Ахли
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Ахли0 : 1Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Ахли
30.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/4 финала Аль-Наср2 : 0Аль-Ахли
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Ахли2 : 0
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур 1 : 3Аль-Ахли
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 0 : 2Аль-Ахли
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Ахли5 : 0
20.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 2Аль-Ахли
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Наср4 : 0
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 3Аль-Наср
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1949
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1947
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1941
4 Аль-Наср1941
5 Аль-Ахли1938
6 Аль-Шабаб1932
7 Эр-Рияд1928
8 Аль-Халидж1927
9 Аль-Иттифак1925
10 Аль-Таавун1924
11 Дамак1923
12 Аль-Холуд1922
13 Аль-Ороба1917
14 Аль-Фейха1916
15 Аль-Охдуд1915
16
Зона вылета
Аль-Раед1914
17
Зона вылета
Аль-Вахда1913
18
Зона вылета
Аль-Фатех1910

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