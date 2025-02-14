14:36 ()
Свернуть список

Брест - Осер 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 21:45
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
14 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Брест
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Осер, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Осер
Осер
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
22 Мали зщ Массадио Айдара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
21 Франция пз Ромен Февр
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
16 Гвиана вр Донован Леон
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
14 Гана зщ Гидеон Менса
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
27 Франция пз Кевин Дануа
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Осер3 : 0Брест
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0Осер
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Осер1 : 1Брест
11.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Брест1 : 0Осер
31.08.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Осер0 : 2Брест
09.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер1 : 2Брест
13.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Брест1 : 1Осер
10.02.2017 Франция - Лига 2 25-й тур Осер3 : 1Брест
17.09.2016 Франция - Лига 2 7-й тур Брест1 : 0Осер
13.05.2016 Франция - Лига 2 38-й тур Брест0 : 0Осер
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брест0 : 3
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Брест
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 2Брест
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брест0 : 3
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Осер2 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 2Осер
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Осер1 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 0Осер
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Осер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2143
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2131
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2124
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close