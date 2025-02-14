Брест - Осер 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 21:45
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
14 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Осер, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Осер
Осер
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|27
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|11.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|1 : 2
|13.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|1 : 1
|10.02.2017
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|3 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|21
|31
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|21
|24
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15