Аугсбург - РБ Лейпциг 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
14 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Финн Дамен
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|10
|пз
|Арне Майер
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Хави Симонс
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Амаду Айдара
|44
|пз
|Кевин Кампль
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Марко Розе
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|36
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|21
|27
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11