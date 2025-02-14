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Аугсбург - РБ Лейпциг 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
14 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Аугсбург
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Финн Дамен
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
40 США зщ Ноакай Бэнкс
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
10 Германия пз Арне Майер
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
9 Франция нп Самуэль Эссенд
1 Венгрия вр Петер Гулачи
16 Германия зщ Лукас Клостерман
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
17 Германия зщ Ридле Баку
22 Германия зщ Давид Раум
10 Нидерланды пз Хави Симонс
13 Австрия пз Николас Зайвальд
8 Мали пз Амаду Айдара
44 Словения пз Кевин Кампль
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Германия Марко Розе
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур РБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Аугсбург2 : 2РБ Лейпциг
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 0Аугсбург
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур РБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Аугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Аугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур РБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург0 : 3РБ Лейпциг
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Аугсбург0 : 2РБ Лейпциг
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 0Аугсбург
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 0Аугсбург
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Аугсбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 1
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 2Аугсбург
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур РБ Лейпциг2 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур РБ Лейпциг2 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2136
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2127
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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