Астон Вилла - Ипсвич Таун 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ипсвич Таун, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Андрес Гарсия
|26
|зщ
|Ламар Богард
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Морган Роджерс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|29
|пз
|Джейден Филоген
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Киран Маккенна
История личных встреч
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 4
|25.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9