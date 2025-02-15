09:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Астон Вилла - Ипсвич Таун 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Астон Вилла
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ипсвич Таун, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
16 Испания зщ Андрес Гарсия
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
27 Англия нп Морган Роджерс
31 Ямайка нп Леон Бэйли
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
29 Англия пз Джейден Филоген
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
9 Парагвай нп Хулио Энсисо
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ипсвич Таун2 : 2Астон Вилла
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Астон Вилла2 : 1Ипсвич Таун
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1Астон Вилла
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ипсвич Таун0 : 4Астон Вилла
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла2 : 0Ипсвич Таун
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Астон Вилла0 : 1Ипсвич Таун
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун0 : 0Астон Вилла
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла2 : 1Ипсвич Таун
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Астон Вилла
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 4 : 2
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Астон Вилла1 : 1
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 4Ипсвич Таун
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ипсвич Таун1 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ипсвич Таун0 : 6
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ипсвич Таун0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close