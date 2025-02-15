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Миллуолл - Вест Бромвич Альбион 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Миллуолл
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Миллуолл1 : 1Вест Бромвич Альбион
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл2 : 1Вест Бромвич Альбион
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
09.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Миллуолл0 : 2Вест Бромвич Альбион
13.08.2019 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 2Миллуолл
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 5 : 1Миллуолл
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Миллуолл
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Миллуолл2 : 1
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Миллуолл
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 1Миллуолл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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