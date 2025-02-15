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Мидлсбро - Уотфорд 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Мидлсбро
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Уотфорд, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Уотфорд2 : 1Мидлсбро
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро3 : 1Уотфорд
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Уотфорд2 : 3Мидлсбро
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро2 : 0Уотфорд
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Уотфорд2 : 1Мидлсбро
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро1 : 1Уотфорд
11.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд1 : 0Мидлсбро
14.01.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Уотфорд0 : 0Мидлсбро
16.10.2016 Англия - Премьер-лига 8-й тур Мидлсбро0 : 1Уотфорд
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Уотфорд2 : 0Мидлсбро
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 3 : 1Мидлсбро
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Мидлсбро2 : 3
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Мидлсбро
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Мидлсбро2 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 1Мидлсбро
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Уотфорд0 : 4
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 2Уотфорд
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Уотфорд0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Уотфорд
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Уотфорд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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