09:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Лутон Таун
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лутон Таун1 : 3Шеффилд Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Лутон Таун
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лутон Таун
26.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лутон Таун1 : 1Шеффилд Юнайтед
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Лутон Таун
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лутон Таун0 : 0Шеффилд Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Лутон Таун
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Лутон Таун0 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 2Лутон Таун
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лутон Таун0 : 0
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close