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Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Блэкберн Роверс
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Плимут Аргайл2 : 1Блэкберн Роверс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Плимут Аргайл3 : 0Блэкберн Роверс
03.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Плимут Аргайл2 : 0Блэкберн Роверс
17.10.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Плимут Аргайл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс0 : 2
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Плимут Аргайл5 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Плимут Аргайл1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Плимут Аргайл2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 2Плимут Аргайл
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Плимут Аргайл0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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