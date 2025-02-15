Монако - Нант 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
15 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
|1
|вр
|Радослав Маецки
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|8
|пз
|Али Мусрати
|6
|пз
|Денис Закария
|2
|пз
|Вандерсон
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|36
|нп
|Брил Эмболо
|14
|нп
|Мика Биерет
|18
|нп
|Такуми Минамино
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Сайду Соу
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15