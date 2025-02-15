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Монако - Нант 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
15 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монако
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
1 Польша вр Радослав Маецки
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
8 Ливия пз Али Мусрати
6 Швейцария пз Денис Закария
2 Бразилия пз Вандерсон
11 Франция пз Магнес Аклиуш
36 Швейцария нп Брил Эмболо
14 Дания нп Мика Биерет
18 Япония нп Такуми Минамино
16 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
24 Гвинея зщ Сайду Соу
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
3 Франция зщ Николя Козза
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
5 Испания пз Педро Чиривелья
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Нант2 : 2Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0Нант
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3Монако
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 2Монако
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Монако4 : 1Нант
02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Монако1 : 1Нант
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монако2 : 1Нант
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 1Монако
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Монако
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Монако3 : 2
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 2
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2Нант
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Нант1 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Нант
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2143
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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