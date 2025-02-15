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Лацио - Наполи 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
15 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Наполи
Неаполь
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
9 Испания нп Педро Родригес
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
81 Италия нп Джакомо Распадори
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Антонио Конте
История личных встреч
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1Лацио
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Лацио3 : 1Наполи
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Лацио0 : 0Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2Лацио
03.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Наполи0 : 1Лацио
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Лацио1 : 2Наполи
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Лацио1 : 2Наполи
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 0Лацио
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Наполи5 : 2Лацио
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Лацио2 : 0Наполи
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лацио5 : 1
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 2Лацио
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Лацио
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лацио1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Лацио3 : 1
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Наполи1 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Наполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Наполи2 : 1
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 3Наполи
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Наполи2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Лацио» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2455
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Лацио2445
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2424
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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