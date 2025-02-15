Лацио - Наполи 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
15 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Наполи
Неаполь
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Педро Родригес
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|81
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Марко Барони
|Антонио Конте
История личных встреч
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Лацио» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|24
|24
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13