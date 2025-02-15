Бохум - Боруссия Д 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|13
|зщ
|Яков Медич
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|5
|зщ
|Бернардо
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|33
|нп
|Филипп Хофман
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|23
|пз
|Эмре Джан
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Нико Ковач
История личных встреч
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|28.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|08.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|2 : 2
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11