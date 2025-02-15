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Бохум - Боруссия Д 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Бохум
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
13ХорватиязщЯков Медич
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
5Бразилиязщ Бернардо
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
33ГерманиянпФилипп Хофман
21ГерманиянпГеррит Хольтман
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
23ГерманияпзЭмре Джан
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2Бохум
28.01.2024Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Бохум
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБохум1 : 1Боруссия Д
28.04.2023Германия - Бундеслига30-й турБохум1 : 1Боруссия Д
08.02.2023Кубок Германии1/8 финалаБохум1 : 2Боруссия Д
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия Д3 : 0Бохум
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 4Бохум
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турБохум1 : 1Боруссия Д
28.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБоруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017Товарищеские матчи (клубы) - 2017Июль 2017Бохум2 : 2Боруссия Д
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 2Бохум
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБохум0 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Бохум
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБохум3 : 3
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБохум1 : 0
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Боруссия Д
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия Д1 : 2
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Боруссия Д
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБоруссия Д3 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия Д2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2228
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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