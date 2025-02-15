Унион - Боруссия М 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|11
|пз
|Чон У Ён
|8
|пз
|Рани Хедира
|24
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Марин Любичич
|23
|нп
|Андрей Илич
|33
|вр
|Мориц Николас
|3
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Бохум
|21
|11