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Унион - Боруссия М 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
15 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Унион
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
5НидерландызщДанило Дуки
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
19ГерманиязщЯник Хаберер
11Южная КореяпзЧон У Ён
8ГерманияпзРани Хедира
24ДанияпзРоберт Сков
27ХорватиянпМарин Любичич
23СербиянпАндрей Илич
33ГерманияврМориц Николас
3ЯпониязщКоу Итакура
5ГерманиязщМарвин Фридрих
29СШАзщДжозеф Скалли
26ГерманиязщЛукас Ульрих
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
19ФранциянпНатан Нгуму
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М1 : 0Унион
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0Унион
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1Боруссия М
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М0 : 1Унион
30.10.2022Германия - Бундеслига12-й турУнион2 : 1Боруссия М
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Унион
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1Боруссия М
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турУнион1 : 1Боруссия М
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М1 : 1Унион
31.05.2020Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 1Унион
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 4Унион
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турУнион0 : 0
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Унион
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турУнион2 : 1
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турУнион0 : 2
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Боруссия М
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 1Боруссия М
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Штутгарт2135
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2228
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2121
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2113
18
Зона вылета
Бохум2111

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