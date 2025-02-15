Виллем II - Гронинген 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 22:00
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Гронинген, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Томас Дидийон
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|8
|пз
|Йессе Босх
|14
|пз
|Cisse Sandra
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|21
|пз
|Амар Фатах
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Марко Ренте
|2
|зщ
|Wouter Prins
|22
|пз
|Финн Стам
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|26.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|28.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|03.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|02.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|17.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|22
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|21
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|22
|26
|9
|Херенвен
|22
|26
|10
|НАК Бреда
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13