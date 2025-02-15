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Виллем II - Гронинген 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 22:00
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Виллем II
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Гронинген, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Гронинген
Гронинген
1 Франция вр Томас Дидийон
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
8 Нидерланды пз Йессе Босх
14 Бельгия пз Cisse Sandra
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
21 Швеция пз Амар Фатах
9 Бельгия нп Киан Васен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Германия зщ Марко Ренте
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
22 Нидерланды пз Финн Стам
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Гронинген2 : 0Виллем II
19.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Виллем II1 : 3Гронинген
26.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 0Виллем II
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Виллем II2 : 1Гронинген
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Виллем II2 : 3Гронинген
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гронинген1 : 0Виллем II
28.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Виллем II3 : 1Гронинген
03.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гронинген2 : 0Виллем II
02.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II1 : 2Гронинген
17.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген0 : 1Виллем II
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Виллем II
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Виллем II0 : 2
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Виллем II
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Виллем II1 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 6 : 2Виллем II
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген2 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 0Гронинген
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2242
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2240
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2139
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2226
9 Херенвен2226
10 НАК Бреда2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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