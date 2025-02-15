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Морейренсе - Каза Пия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Морейренсе
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Каза Пия, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1Морейренсе
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1Морейренсе
08.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 4Каза Пия
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Морейренсе
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Морейренсе
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Морейренсе0 : 0
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 0Морейренсе
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Каза Пия
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2138
6 Каза Пия2133
7 Витория Гимарайнш2130
8 Эшторил2130
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2125
11 Морейренсе2123
12 Арока2123
13 Жил Висенте2122
14 Насьонал2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

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