Морейренсе - Каза Пия 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
15 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Каза Пия, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|08.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Каза Пия
|21
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|21
|25
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|22
|14
|Насьонал
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12