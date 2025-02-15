Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн мужской спринт 15.02.2025
Начало трансляции: 15-02-2025 16:05
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 Февраля 2025 года в 17:05 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 17:05 по московскому времени.
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