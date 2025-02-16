Мальорка - Лас-Пальмас 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
16 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лас-Пальмас, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|18
|пз
|Антонио Санчес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|14
|пз
|Дани Родригес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|6
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|нп
|Ману Фустер
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|17.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|27.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 2
|31.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|31.08.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|24
|32
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Жирона
|24
|31
|11
|Хетафе
|24
|30
|12
|Сельта
|24
|29
|13
|Бетис
|23
|29
|14
|Севилья
|23
|28
|15
|Леганес
|24
|24
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15