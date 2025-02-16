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Мальорка - Лас-Пальмас 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
16 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Мальорка
Лас-Пальмас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лас-Пальмас, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
18 Испания пз Антонио Санчес
27 Испания пз Роберт Наварро
14 Испания пз Дани Родригес
10 Испания пз Серхи Дардер
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
6 Франция зщ Анди Пельмар
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
12 Франция пз Энзо Луаодис
21 Испания пз Стефан Байчетич
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
14 Испания нп Ману Фустер
16 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Лас-Пальмас2 : 3Мальорка
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Мальорка1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1Мальорка
04.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Лас-Пальмас1 : 1Мальорка
10.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Мальорка0 : 1Лас-Пальмас
17.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Лас-Пальмас1 : 2Мальорка
27.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Мальорка2 : 2Лас-Пальмас
31.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Лас-Пальмас2 : 1Мальорка
31.08.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Мальорка1 : 1Лас-Пальмас
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Мальорка1 : 1
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 0Мальорка
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Мальорка0 : 1
20.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 0Мальорка
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала 3 : 0Мальорка
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Лас-Пальмас1 : 2
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Лас-Пальмас1 : 1
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 1Лас-Пальмас
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Лас-Пальмас1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
2
Лига чемпионов
Атлетико М2450
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2432
8 Мальорка2331
9 Реал Сосьедад2331
10 Жирона2431
11 Хетафе2430
12 Сельта2429
13 Бетис2329
14 Севилья2328
15 Леганес2424
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Алавес2422
19
Зона вылета
Валенсия2322
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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