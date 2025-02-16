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Гавр - Ницца 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Гавр
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
1 Франция вр Матьё Горжелен
7 Венгрия зщ Лоик Него
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
18 Франция зщ Янис Зуауи
8 Марокко зщ Ясин Кехта
34 Франция пз Махамаду Диавара
23 Франция пз Джуниор Мванга
10 Франция пз Хосуэ Казимир
99 Египет нп Ахмед Хассан
45 Сенегал нп Исса Сумаре
1 Польша вр Марцин Булка
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
26 Франция зщ Мельвен Бар
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
28 Франция пз Батист Сантамария
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Франция Франк Эз
История личных встреч
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ницца2 : 1Гавр
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0Гавр
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Гавр3 : 1Ницца
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца0 : 0Гавр
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Гавр1 : 0Ницца
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 2Гавр
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Гавр
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Гавр
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Гавр1 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Ницца2 : 0
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 1Ницца
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Ницца
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ницца1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ницца2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Монако2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2133
7 Ланс2133
8 Брест2232
9 Страсбург2130
10 Тулуза2127
11 Осер2225
12 Ренн2123
13 Анже2123
14 Реймс2122
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2115

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