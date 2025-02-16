Гавр - Ницца 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
16 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|99
|нп
|Ахмед Хассан
|45
|нп
|Исса Сумаре
|1
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|28
|пз
|Батист Сантамария
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Франк Эз
История личных встреч
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|21
|33
|7
|Ланс
|21
|33
|8
|Брест
|22
|32
|9
|Страсбург
|21
|30
|10
|Тулуза
|21
|27
|11
|Осер
|22
|25
|12
|Ренн
|21
|23
|13
|Анже
|21
|23
|14
|Реймс
|21
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|21
|15