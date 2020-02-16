Удинезе - Эмполи 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Эмполи, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Эмполи
Эмполи
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|11
|зщ
|Хассан Камара
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|8
|пз
|Санди Ловрич
|14
|пз
|Артюр Атта
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|23
|вр
|Девис Васкес
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 1
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|25
|25
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13