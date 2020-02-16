04:52 ()
Свернуть список

Удинезе - Эмполи 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Удинезе
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Эмполи, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Эмполи
Эмполи
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
8 Словения пз Санди Ловрич
14 Франция пз Артюр Атта
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
23 Колумбия вр Девис Васкес
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Эмполи1 : 1Удинезе
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 1Эмполи
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0Удинезе
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Эмполи0 : 1Удинезе
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Удинезе1 : 1Эмполи
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе4 : 1Эмполи
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Эмполи3 : 1Удинезе
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе3 : 2Эмполи
11.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 1Удинезе
22.01.2017 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 0Удинезе
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Удинезе
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе3 : 2
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Удинезе1 : 2
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 4 : 1Удинезе
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе0 : 0
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Эмполи0 : 2
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 1Эмполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Эмполи1 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Эмполи
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Эмполи1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2525
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close