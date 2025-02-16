Монца - Лечче 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
|21
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|47
|нп
|Дани Карвалью
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|24
|42
|7
|Болонья
|24
|41
|8
|Милан
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|24
|30
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|25
|25
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13