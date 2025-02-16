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Монца - Лечче 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 16:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
16 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Монца
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
21 Италия вр Семуэль Пицциньякко
22 Аргентина зщ Тьяго Паласиос
4 Италия зщ Армандо Иццо
44 Италия зщ Андреа Карбони
13 Португалия зщ Педру Перейра
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
42 Италия пз Алессандро Бьянко
8 Польша пз Кацпер Урбаньски
84 Италия нп Патрик Чиурриа
35 Конго нп Сильвер Ганвула
47 Португалия нп Дани Карвалью
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
37 Швеция пз Йеспер Карлссон
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лечче2 : 1Монца
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Лечче1 : 1Монца
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Монца1 : 1Лечче
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Монца0 : 1Лечче
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Лечче1 : 1Монца
27.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Монца0 : 1Лечче
01.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Лечче3 : 0Монца
04.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Монца1 : 0Лечче
04.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 17-й тур Лечче0 : 0Монца
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 5 : 1Монца
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Монца0 : 1
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Монца
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Монца
13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Монца2 : 1
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лечче0 : 0
31.01.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Лечче
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 4 : 1Лечче
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 3Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2442
7 Болонья2441
8 Милан2338
9 Рома2434
10 Удинезе2430
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Кальяри2525
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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