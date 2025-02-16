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НЕК Неймеген - Алмере Сити 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 13:15
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
16 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Алмере Сити, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Алмере Сити
Алмере
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
25.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Алмере Сити1 : 0НЕК Неймеген
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Алмере Сити1 : 4НЕК Неймеген
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1Алмере Сити
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд Алмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
02.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 31-й тур Алмере Сити2 : 0НЕК Неймеген
20.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур НЕК Неймеген0 : 1Алмере Сити
13.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур НЕК Неймеген2 : 3Алмере Сити
22.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур НЕК Неймеген5 : 0Алмере Сити
05.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур Алмере Сити1 : 0НЕК Неймеген
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 1НЕК Неймеген
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Алмере Сити1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Алмере Сити0 : 2
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0Алмере Сити
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Алмере Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2343
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2240
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2327
9 Фортуна2226
10 Херенвен2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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