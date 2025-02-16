НЕК Неймеген - Алмере Сити 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 13:15
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
16 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Алмере Сити, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Алмере Сити
Алмере
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4
|02.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|13.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 3
|22.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 0
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|23
|27
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Херенвен
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13