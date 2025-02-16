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Риу Аве - АВС 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Риу Аве
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - АВС, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Англия зщ Нельсон Эбби
3 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
13 Мексика вр Гильермо Очоа
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
25 Португалия пз Томаш Тавареш
15 Испания пз Хауме
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Бразилия пз Лукас Фернандес
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0Риу Аве
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Риу Аве
06.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве2 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Риу Аве
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 3
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 0АВС
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур АВС1 : 0
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1АВС
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Эшторил2231
8 Витория Гимарайнш2130
9 Морейренсе2226
10 Фамаликан2125
11 Риу Аве2125
12 Арока2123
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

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