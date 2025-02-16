Риу Аве - АВС 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - АВС, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|15
|пз
|Хауме
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|7
|пз
|Лукас Фернандес
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Эшторил
|22
|31
|8
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|9
|Морейренсе
|22
|26
|10
|Фамаликан
|21
|25
|11
|Риу Аве
|21
|25
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12