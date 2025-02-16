Фаренсе - Порту 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 20:00
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Порту, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Порту
Порту
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|44
|зщ
|Лукас Африко
|28
|зщ
|Pastor
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|8
|пз
|Зе Карлуш
|93
|пз
|Miguel Menino
|20
|пз
|Рони Лопеш
|2
|нп
|Пауло де Алмейда
|9
|нп
|Тумане
|77
|нп
|Марко Матьяш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|86
|пз
|Родригу Мора
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|10.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 1
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Эшторил
|22
|31
|8
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|9
|Морейренсе
|22
|26
|10
|Фамаликан
|21
|25
|11
|Риу Аве
|21
|25
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12