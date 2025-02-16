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Фаренсе - Порту 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 20:00
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Фаренсе
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Порту, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Порту
Порту
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
44 Бразилия зщ Лукас Африко
28 Бразилия зщ Pastor
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
8 Португалия пз Зе Карлуш
93 Португалия пз Miguel Menino
20 Португалия пз Рони Лопеш
2 Бразилия нп Пауло де Алмейда
9 Португалия нп Тумане
77 Португалия нп Марко Матьяш
99 Португалия вр Диогу Кошта
3 Португалия зщ Тьягу Джало
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
86 Португалия пз Родригу Мора
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Порту2 : 1Фаренсе
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 3Порту
20.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Порту2 : 1Фаренсе
10.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Порту5 : 1Фаренсе
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Фаренсе0 : 1Порту
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе0 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 3 : 1Фаренсе
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 2
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 0Фаренсе
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Фаренсе1 : 3
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 2Порту
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 1Порту
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Порту1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Эшторил2231
8 Витория Гимарайнш2130
9 Морейренсе2226
10 Фамаликан2125
11 Риу Аве2125
12 Арока2123
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2118
17
Зона вылета
Фаренсе2115
18
Зона вылета
Боавишта2212

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