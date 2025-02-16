04:54 ()
Свернуть список

Ягеллония - Мотор 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
16 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Ягеллония
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Мотор, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
25.09.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Мотор0 : 2Ягеллония
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 3Ягеллония
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 1Ягеллония
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Ягеллония5 : 0
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Ягеллония0 : 0
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 0Ягеллония
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Мотор
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор1 : 1
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Мотор
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 0
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
4 Краковия2134
5 Гурник З2134
6 Погонь2033
7 Легия2033
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2126
12 Корона2123
13 Сталь2022
14 Заглембе Л2022
15 Радомяк2121
16
Зона вылета
Пуща2019
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2114

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close