05:48 ()
Свернуть список

Персеполис - Аль-Наср 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 18:00
17 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 8-й тур
Персеполис
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Персеполис - Аль-Наср, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Персеполис
Тегеран, Иран
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Гарридо
Турция Исмаил Картал
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
27.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 5-й тур Аль-Наср0 : 0Персеполис
19.09.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 1-й тур Персеполис0 : 2Аль-Наср
03.10.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/2 финала Аль-Наср1 : 1 3 : 5Персеполис
04.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур 4 : 1Персеполис
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Персеполис2 : 1
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 1Персеполис
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Персеполис1 : 1
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 0Персеполис
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 2 : 3Аль-Наср
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Наср4 : 0
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль719
2
1/8 финала
Аль-Ахли719
3
1/8 финала
Аль-Наср716
4
1/8 финала
Аль-Садд712
5
1/8 финала
Аль-Васл711
6
1/8 финала
Аль-Райян78
7
1/8 финала
Аль-Гарафа77
8
1/8 финала
Эстегляль76
9 Персеполис76
10 Пахтакор74
11 Аль-Шорта73
12 Аль-Айн72
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос716
2
1/8 финала
Виссел Кобе716
3
1/8 финала
Кавасаки Фронтале715
4
1/8 финала
Кванджу713
5
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим711
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед711
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань710
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс79
9 Шанхай Порт78
10 Шанхай Шэньхуа77
11 Ульсан Хёндэ73
12 Сентрал Кост Маринерс71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close