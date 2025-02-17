Персеполис - Аль-Наср 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 18:00
17 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Персеполис - Аль-Наср, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Персеполис
Тегеран, Иран
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Хуан Карлос Гарридо
|Исмаил Картал
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 5
|04.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|2 : 1
|25.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|7
|19
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|7
|19
| 3
1/8 финала
|Аль-Наср
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Аль-Садд
|7
|12
| 5
1/8 финала
|Аль-Васл
|7
|11
| 6
1/8 финала
|Аль-Райян
|7
|8
| 7
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|7
|7
| 8
1/8 финала
|Эстегляль
|7
|6
|9
|Персеполис
|7
|6
|10
|Пахтакор
|7
|4
|11
|Аль-Шорта
|7
|3
|12
|Аль-Айн
|7
|2
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|7
|16
| 2
1/8 финала
|Виссел Кобе
|7
|16
| 3
1/8 финала
|Кавасаки Фронтале
|7
|15
| 4
1/8 финала
|Кванджу
|7
|13
| 5
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|7
|11
| 6
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|7
|11
| 7
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|7
|10
| 8
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|7
|9
|9
|Шанхай Порт
|7
|8
|10
|Шанхай Шэньхуа
|7
|7
|11
|Ульсан Хёндэ
|7
|3
|12
|Сентрал Кост Маринерс
|7
|1