Бенфика - Монако 18 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Монако, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Монако
Монако, Монако
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|71
|зщ
|Леандру Сантуш
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|7
|нп
|Зеки Амдуни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|27
|нп
|Крепен Диатта
|36
|нп
|Брил Эмболо
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бенфика» — 1:0.