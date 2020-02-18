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Бенфика - Монако 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Бенфика
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Монако, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Монако
Монако, Монако
1 Украина вр Анатолий Трубин
71 Португалия зщ Леандру Сантуш
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Турция пз Оркун Кёкчю
17 Турция пз Керем Актюркоглу
7 Швейцария нп Зеки Амдуни
14 Греция нп Вангелис Павлидис
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция пз Магнес Аклиуш
7 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
28 Франция пз Мамаду Кулибали
27 Сенегал нп Крепен Диатта
36 Швейцария нп Брил Эмболо
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1Бенфика
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Монако2 : 3Бенфика
04.11.2014 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Бенфика1 : 0Монако
22.10.2014 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Монако0 : 0Бенфика
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Бенфика
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1Бенфика
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3Бенфика
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Бенфика
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1Бенфика
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 1Монако
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Монако
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бенфика» — 1:0.

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