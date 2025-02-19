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Боруссия Д - Спортинг 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 19:45
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
19 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Боруссия Д
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Спортинг, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
23 Германия пз Эмре Джан
20 Австрия пз Марсель Забитцер
13 Германия пз Паскаль Грос
27 Германия пз Карим Адейеми
10 Германия пз Юлиан Брандт
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
2 Бразилия зщ Матеус Рейс
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3Боруссия Д
24.11.2021 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Спортинг3 : 1Боруссия Д
28.09.2021 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур Боруссия Д1 : 0Спортинг
02.11.2016 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Боруссия Д1 : 0Спортинг
18.10.2016 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Спортинг1 : 2Боруссия Д
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 2 : 0Боруссия Д
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3Боруссия Д
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия Д1 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия Д
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Боруссия Д3 : 1
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Спортинг0 : 3Боруссия Д
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг3 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Спортинг1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 3:0.

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