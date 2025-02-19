Боруссия Д - Спортинг 19 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-02-2025 19:45
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
19 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Спортинг, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|27
|пз
|Карим Адейеми
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Руй Боржеш
История личных встреч
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|24.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|3 : 1
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|02.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|18.10.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 3:0.