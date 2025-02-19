13:15 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Ювентус 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 22:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
19 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
ПСВ Эйндховен
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ювентус, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ювентус
Турин, Италия
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
12 Португалия зщ Ренату Вейга
6 Англия зщ Ллойд Келли
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Аргентина пз Николас Гонсалес
16 США пз Уэстон Маккенни
10 Турция пз Кенан Йылдыз
22 США нп Тимоти Веа
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1ПСВ Эйндховен
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус3 : 1ПСВ Эйндховен
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3ПСВ Эйндховен
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1ПСВ Эйндховен
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 2Ювентус
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ювентус0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ювентус» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close