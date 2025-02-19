ПСВ Эйндховен - Ювентус 19 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-02-2025 22:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
19 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ювентус, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ювентус
Турин, Италия
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|пз
|Николас Гонсалес
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|22
|нп
|Тимоти Веа
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Петер Бош
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ювентус» — 2:1.