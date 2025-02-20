Рома - Порту 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Порту, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Порту
Порту, Португалия
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|3
|пз
|Анхелиньо
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|19
|пз
|Зеки Челик
|11
|нп
|Артём Довбик
|21
|нп
|Пауло Дибала
|99
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|12.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|23.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|17.08.2016
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Рома» — «Порту». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.