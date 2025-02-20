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Рома - Порту 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Рома
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Порту, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Порту
Порту, Португалия
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
3 Испания пз Анхелиньо
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
19 Турция пз Зеки Челик
11 Украина нп Артём Довбик
21 Аргентина нп Пауло Дибала
99 Португалия вр Диогу Кошта
3 Португалия зщ Тьягу Джало
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1Рома
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Порту1 : 1Рома
06.03.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Порту3 : 1 ДВРома
12.02.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1Порту
23.08.2016 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Рома0 : 3Порту
17.08.2016 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Порту1 : 1Рома
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 1Рома
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1Рома
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 1Рома
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 1Рома
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Рома1 : 1
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Порту1 : 1Рома
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 2Порту
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 1Порту
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Рома» — «Порту». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

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