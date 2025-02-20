06:59 ()
Свернуть список

Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Реал Сосьедад
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мидтьюлланн, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
2ИспаниязщАльваро Одриосола
6ИспаниязщАриц Элустондо
21МароккозщНайеф Агер
33ИспаниязщХон Бальда
24ХорватияпзЛука Сучич
28ИспанияпзПабло Марин
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
9ИсландиянпОрри Оускарссон
1ДанияврЙонас Лёссль
6ШвециязщЙоэль Андерссон
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
29Бразилиязщ Паулиньо
21ЭквадорпзДениль Кастильо
80ПортугалияпзДаниэл Силва
58ТурцияпзАраль Шимшир
20ДанияпзВальдемар Бюсков
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
18ПольшанпАдам Букса
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ДанияТомас Томасберг
История личных встреч
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчМидтьюлланн1 : 2Реал Сосьедад
16.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 0Реал Сосьедад
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчМидтьюлланн1 : 2Реал Сосьедад
09.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад2 : 1
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад2 : 0
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Реал Сосьедад
16.02.2025Дания — СуперлигаСуперлига. 18-й турМидтьюлланн1 : 0
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчМидтьюлланн1 : 2Реал Сосьедад
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турМидтьюлланн2 : 2
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 2Мидтьюлланн
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 0Мидтьюлланн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close