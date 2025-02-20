Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мидтьюлланн, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Хон Бальда
|24
|пз
|Лука Сучич
|28
|пз
|Пабло Марин
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|29
|зщ
|Паулиньо
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|80
|пз
|Даниэл Силва
|58
|пз
|Араль Шимшир
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|7
|нп
|Франкулину Джу
|18
|нп
|Адам Букса
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Томас Томасберг
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0