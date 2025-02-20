Хайденхайм - Копенгаген 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Копенгаген, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|40
|вр
|Франк Феллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|16
|зщ
|Юлиан Нихюс
|27
|пз
|Томас Келлер
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|23
|нп
|Омар Хактаб Траоре
|41
|вр
|Диант Рамай
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|7
|пз
|Виктор Классон
|27
|пз
|Томас Дилейни
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|16
|нп
|Роберт
|17
|нп
|Виктор Фрохольдт
|11
|нп
|Джордан Ларссон
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|17.02.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|02.12.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|3 : 1