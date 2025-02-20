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Хайденхайм - Копенгаген 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Хайденхайм
Копенгаген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Копенгаген, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
40 Германия вр Франк Феллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
16 Германия зщ Юлиан Нихюс
27 Германия пз Томас Келлер
31 Германия пз Сирлорд Конте
10 Германия пз Пауль Ваннер
8 Бразилия пз Лео Шенца
17 Австрия пз Матиас Хонсак
23 Германия нп Омар Хактаб Траоре
41 Германия вр Диант Рамай
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
7 Швеция пз Виктор Классон
27 Дания пз Томас Дилейни
8 Дания пз Магнус Маттссон
16 Бразилия нп Роберт
17 Дания нп Виктор Фрохольдт
11 Швеция нп Джордан Ларссон
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Копенгаген1 : 2Хайденхайм
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Хайденхайм0 : 2
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Копенгаген1 : 2Хайденхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Хайденхайм
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Хайденхайм1 : 2
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Хайденхайм
17.02.2025 Дания — Суперлига Суперлига. 18-й тур 1 : 2Копенгаген
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Копенгаген1 : 2Хайденхайм
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 3 : 0Копенгаген
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Копенгаген2 : 0
02.12.2024 Дания — Суперлига Суперлига. 17-й тур Копенгаген3 : 1

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