Пафос - Омония 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Омония, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Омония
Никосия, Кипр
|1
|вр
|Ивица Ивушич
|7
|зщ
|Бруно
|21
|зщ
|Звонимир Шарлия
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|19
|зщ
|Хонатан Сильва
|26
|пз
|Иван Шуньич
|88
|пз
|Пепе
|22
|пз
|Муамер Танкович
|17
|пз
|Мислав Оршич
|30
|пз
|Влад Драгомир
|12
|нп
|Кен Сема
|40
|вр
|Фабиано
|2
|зщ
|Альфа Дьонку
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|30
|зщ
|Николас Панайоту
|24
|пз
|Амин Хаммас
|80
|пз
|Новица Эракович
|20
|пз
|Матео Марич
|8
|пз
|Стеван Йоветич
|9
|нп
|Андроникос Какулис
|7
|нп
|Вилли Семедо
|99
|нп
|Саиду Алиум
Главные тренеры
|Хуан Карлос Мардонес Карседо
|Яннис Анастасиу (и.о.)
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|02.12.2024
|Кипр — Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 1
|27.01.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 21-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 8-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 21-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 8-й тур
|3 : 0
|16.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|08.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 2
|03.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|3 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 3
|01.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 0
|24.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2