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Пафос - Омония 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Пафос
Омония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Омония, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Омония
Никосия, Кипр
1 Хорватия вр Ивица Ивушич
7 Бразилия зщ Бруно
21 Хорватия зщ Звонимир Шарлия
5 Испания зщ Давид Гольдар
19 Аргентина зщ Хонатан Сильва
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
88 Португалия пз Пепе
22 Швеция пз Муамер Танкович
17 Хорватия пз Мислав Оршич
30 Румыния пз Влад Драгомир
12 Швеция нп Кен Сема
40 Бразилия вр Фабиано
2 Сенегал зщ Альфа Дьонку
5 Мали зщ Сену Кулибали
30 Кипр зщ Николас Панайоту
24 Марокко пз Амин Хаммас
80 Черногория пз Новица Эракович
20 Босния и Герцеговина пз Матео Марич
8 Черногория пз Стеван Йоветич
9 Кипр нп Андроникос Какулис
7 Кабо-Верде нп Вилли Семедо
99 Камерун нп Саиду Алиум
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Мардонес Карседо
Греция Яннис Анастасиу (и.о.)
История личных встреч
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония1 : 1Пафос
02.12.2024 Кипр — Первый дивизион 12-й тур Пафос0 : 1Омония
11.05.2024 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур Пафос1 : 1Омония
31.03.2024 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 31-й тур Омония1 : 1Пафос
27.01.2024 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 21-й тур Омония1 : 2Пафос
23.10.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 8-й тур Пафос0 : 2Омония
13.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур Пафос0 : 1Омония
02.04.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 29-й тур Омония2 : 0Пафос
29.01.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 21-й тур Омония0 : 0Пафос
22.10.2022 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 8-й тур Пафос3 : 0Омония
16.02.2025 Кипр — Первый дивизион 23-й тур Пафос1 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония1 : 1Пафос
08.02.2025 Кипр — Первый дивизион 22-й тур 0 : 2Пафос
03.02.2025 Кипр — Первый дивизион 21-й тур Пафос2 : 1
26.01.2025 Кипр — Первый дивизион 20-й тур 0 : 2Пафос
16.02.2025 Кипр — Первый дивизион 23-й тур Омония3 : 1
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Омония1 : 1Пафос
07.02.2025 Кипр — Первый дивизион 22-й тур 2 : 3Омония
01.02.2025 Кипр — Первый дивизион 21-й тур Омония3 : 0
24.01.2025 Кипр — Первый дивизион 20-й тур 0 : 2Омония

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