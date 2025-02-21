Ренн - Реймс 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 21:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Стив Манданда
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|15
|зщ
|Микаил Фай
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|7
|пз
|Киого Фурухаси
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|30
|пз
|Джон Финн
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|67
|нп
|Мамаду Диахон
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Лука Элснер
История личных встреч
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|06.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|22
|26
|12
|Осер
|22
|25
|13
|Ренн
|22
|23
|14
|Реймс
|22
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15