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Ренн - Реймс 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 21:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ренн
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Реймс, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Реймс
Реймс
30 Франция вр Стив Манданда
97 Франция зщ Жереми Жак
5 Франция зщ Лилиан Брассье
15 Сенегал зщ Микаил Фай
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
38 Франция пз Джауи Сиссе
7 Япония пз Киого Фурухаси
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Арно Калимуэндо
94 Франция вр Йеванн Диуф
21 Франция зщ Седрик Кипре
2 Кения зщ Джозеф Окуму
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
30 Ирландия пз Джон Финн
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
6 Франция пз Валентен Атаньяна
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
67 Франция нп Мамаду Диахон
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
Словения Лука Элснер
История личных встреч
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Реймс2 : 1Ренн
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс2 : 1Ренн
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн3 : 1Реймс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн3 : 0Реймс
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Реймс3 : 1Ренн
09.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Реймс2 : 3Ренн
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн0 : 2Реймс
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Реймс2 : 2Ренн
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Ренн2 : 2Реймс
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 0Ренн
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Ренн
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 2Ренн
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Реймс0 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 0Реймс
06.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 0 2 : 3Реймс
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Реймс1 : 2
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Реймс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Ницца2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2240
5
Лига Европы
Лилль2238
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2226
12 Осер2225
13 Ренн2223
14 Реймс2222
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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