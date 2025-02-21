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Аль-Наср - Аль-Иттифак 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 19:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
21 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур
Аль-Наср
Аль-Иттифак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттифак, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
20.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Иттифак0 : 3Аль-Наср
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Иттифак
31.10.2023 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 0 ДВАль-Иттифак
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Аль-Иттифак2 : 1Аль-Наср
17.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 0 : 0Аль-Наср
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 2 : 3Аль-Наср
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Наср4 : 0
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Наср
14.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Иттифак1 : 2
08.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 0 : 2Аль-Иттифак
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Иттифак3 : 1
25.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 2Аль-Иттифак
20.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Иттифак1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2052
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2048
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2044
4 Аль-Наср2044
5 Аль-Ахли2038
6 Аль-Шабаб2032
7 Эр-Рияд2129
8 Аль-Халидж2128
9 Аль-Таавун2027
10 Аль-Иттифак2025
11 Дамак2024
12 Аль-Холуд2022
13 Аль-Ороба2120
14 Аль-Фейха2120
15 Аль-Раед2117
16
Зона вылета
Аль-Охдуд2016
17
Зона вылета
Аль-Фатех2116
18
Зона вылета
Аль-Вахда2013

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