Аль-Наср - Аль-Иттифак 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 19:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
21 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттифак, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|20.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 3
|22.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|31.10.2023
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|14.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|17.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 8-й тур
|0 : 0
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 2
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|20.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|20
|52
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|20
|48
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|20
|44
|4
|Аль-Наср
|20
|44
|5
|Аль-Ахли
|20
|38
|6
|Аль-Шабаб
|20
|32
|7
|Эр-Рияд
|21
|29
|8
|Аль-Халидж
|21
|28
|9
|Аль-Таавун
|20
|27
|10
|Аль-Иттифак
|20
|25
|11
|Дамак
|20
|24
|12
|Аль-Холуд
|20
|22
|13
|Аль-Ороба
|21
|20
|14
|Аль-Фейха
|21
|20
|15
|Аль-Раед
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Аль-Фатех
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Аль-Вахда
|20
|13