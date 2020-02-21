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Брага - Насьонал 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 22:15
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
21 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Брага
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Насьонал, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Насьонал
Фуншал
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Габри Мартинес
39 Испания нп Фран Наварро
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
8 Португалия пз Бруну Кошта
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
17 Бразилия нп Даниэл Пенья
99 Бразилия нп Dudu Teodora
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
98 Бразилия нп Paulinho
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Брага
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Брага2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5Брага
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 2Брага
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Брага5 : 0Насьонал
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Брага4 : 2Насьонал
14.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Брага4 : 0Насьонал
07.01.2017 Португалия - Примейра 16-й тур Насьонал0 : 0Брага
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 0Брага
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Брага
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Брага1 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Брага3 : 0
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 2Насьонал
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 2 : 0Насьонал
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Насьонал3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2252
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2246
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2244
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2222
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2212

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