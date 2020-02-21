Брага - Насьонал 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 22:15
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
21 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Насьонал, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Насьонал
Фуншал
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Габри Мартинес
|39
|нп
|Фран Наварро
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|8
|пз
|Бруну Кошта
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|99
|нп
|Dudu Teodora
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|98
|нп
|Paulinho
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|30.10.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|5 : 0
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 2
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|07.01.2017
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|22
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|22
|44
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|22
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12