Эюпспор - Бешикташ 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
21 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Бешикташ, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|23
|63
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|23
|57
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|23
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|23
|40
|5
|Бешикташ
|22
|38
|6
|Гёзтепе
|22
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Касымпаша
|23
|31
|9
|Трабзонспор
|22
|29
|10
|Газиантеп
|22
|29
|11
|Аланьяспор
|23
|28
|12
|Ризеспор
|23
|27
|13
|Антальяспор
|23
|27
|14
|Коньяспор
|23
|24
|15
|Сивасспор
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|23
|20
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|23
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|23
|3