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Эюпспор - Бешикташ 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
21 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Эюпспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Бешикташ, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1Эюпспор
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Эюпспор1 : 1
10.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 0Эюпспор
31.01.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Эюпспор1 : 0
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 1Эюпспор
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Эюпспор3 : 0
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 1
08.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Бешикташ
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Бешикташ
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 1Бешикташ
22.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Бешикташ4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2363
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2357
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2346
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2340
5 Бешикташ2238
6 Гёзтепе2235
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Касымпаша2331
9 Трабзонспор2229
10 Газиантеп2229
11 Аланьяспор2328
12 Ризеспор2327
13 Антальяспор2327
14 Коньяспор2324
15 Сивасспор2323
16
Зона вылета
Кайсериспор2221
17
Зона вылета
Бодрум2320
18
Зона вылета
Хатайспор2313
19
Зона вылета
Адана Демирспор233

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