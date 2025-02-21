Гамбург - Кайзерслаутерн 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 19:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
21 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кайзерслаутерн, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|15.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|31.03.2012
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.10.2011
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|26.02.2011
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2010
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 2
Повышение
|Гамбург
|22
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|22
|39
|4
|Магдебург
|22
|38
|5
|Фортуна
|22
|37
|6
|Падерборн 07
|22
|37
|7
|Эльверсберг
|22
|35
|8
|Ганновер-96
|22
|34
|9
|Нюрнберг
|22
|34
|10
|Карлсруэ
|22
|30
|11
|Шальке-04
|22
|27
|12
|Гройтер Фюрт
|22
|26
|13
|Дармштадт 98
|22
|25
|14
|Герта
|22
|25
|15
|Айнтрахт Б
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|22
|15