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Гамбург - Кайзерслаутерн 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 19:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
21 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Гамбург
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Кайзерслаутерн, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Гамбург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1Кайзерслаутерн
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн3 : 3Гамбург
15.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гамбург
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1Кайзерслаутерн
31.03.2012 Германия - Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Гамбург
30.10.2011 Германия - Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1Кайзерслаутерн
26.02.2011 Германия - Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Гамбург
02.10.2010 Германия - Бундеслига 7-й тур Гамбург2 : 1Кайзерслаутерн
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Гамбург
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Гамбург
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Гамбург
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн0 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 1Кайзерслаутерн
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 4Кайзерслаутерн
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Гамбург2239
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2239
4 Магдебург2238
5 Фортуна2237
6 Падерборн 072237
7 Эльверсберг2235
8 Ганновер-962234
9 Нюрнберг2234
10 Карлсруэ2230
11 Шальке-042227
12 Гройтер Фюрт2226
13 Дармштадт 982225
14 Герта2225
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462217
18
Зона вылета
Ян2215

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