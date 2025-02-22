Фулхэм - Кристал Пэлас 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|20
|пз
|Саша Лукич
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Марку Силва
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9