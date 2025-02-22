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Фулхэм - Кристал Пэлас 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фулхэм
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
20СербияпзСаша Лукич
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 2Фулхэм
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турФулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас2 : 0Фулхэм
11.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 2Кристал Пэлас
11.05.2014Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турФулхэм2 : 1
08.02.2025Кубок Англии1/16 финала1 : 2Фулхэм
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 2Фулхэм
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турФулхэм0 : 1
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Фулхэм
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турКристал Пэлас1 : 2
10.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Кристал Пэлас
02.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур0 : 2Кристал Пэлас
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 2
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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