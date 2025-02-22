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Дерби Каунти - Миллуолл 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:30
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
22 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Дерби Каунти
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Миллуолл, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Миллуолл1 : 1Дерби Каунти
23.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Дерби Каунти1 : 2Миллуолл
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл1 : 1Дерби Каунти
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Миллуолл0 : 1Дерби Каунти
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Миллуолл2 : 3Дерби Каунти
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
20.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Миллуолл2 : 1Дерби Каунти
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл0 : 0Дерби Каунти
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 4 : 0Дерби Каунти
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Дерби Каунти0 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Дерби Каунти
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Дерби Каунти0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Дерби Каунти
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Миллуолл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Миллуолл1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 5 : 1Миллуолл
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Миллуолл
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Миллуолл2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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