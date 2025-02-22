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Сандерленд - Халл Сити 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:30
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
22 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Сандерленд
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Халл Сити, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Халл Сити0 : 1Сандерленд
19.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сандерленд0 : 1Халл Сити
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Халл Сити0 : 1Сандерленд
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд4 : 4Халл Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити1 : 1Сандерленд
20.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 43-й тур Халл Сити2 : 2Сандерленд
09.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 20-й тур Сандерленд1 : 1Халл Сити
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 0 4 : 5Халл Сити
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сандерленд1 : 0Халл Сити
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Халл Сити1 : 1Сандерленд
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 1Сандерленд
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Сандерленд2 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сандерленд2 : 2
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 3Сандерленд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сандерленд2 : 2
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Халл Сити1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Халл Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Халл Сити1 : 2
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 3Халл Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Халл Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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