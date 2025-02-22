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Ковентри Сити - Престон Норт Энд 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Ковентри Сити
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0Ковентри Сити
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити0 : 3Престон Норт Энд
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд3 : 2Ковентри Сити
28.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Престон Норт Энд0 : 0Ковентри Сити
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити0 : 1Престон Норт Энд
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ковентри Сити1 : 1Престон Норт Энд
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд2 : 1Ковентри Сити
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити0 : 1Престон Норт Энд
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд2 : 0Ковентри Сити
07.02.2015 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Престон Норт Энд1 : 0Ковентри Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 2Ковентри Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Ковентри Сити1 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити1 : 4
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Ковентри Сити0 : 2
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 2Ковентри Сити
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Престон Норт Энд1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Престон Норт Энд0 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Престон Норт Энд0 : 0 4 : 2
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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