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Осер - Марсель 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 22:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
22 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Осер
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
16 Гвиана вр Донован Леон
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
14 Гана зщ Гидеон Менса
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Франция пз Гаэтан Перрен
27 Франция пз Кевин Дануа
17 Мали пз Лассин Синайоко
9 Канада нп Тео Бэр
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
44 Бразилия пз Луис Энрике
22 Алжир пз Исмаэль Беннасер
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
25 Франция пз Адриен Рабьо
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3Осер
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1Осер
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Осер0 : 2Марсель
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 2Марсель
13.05.2012 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 0Осер
14.08.2011 Франция - Лига 1 2-й тур Осер2 : 2Марсель
01.05.2011 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 1Осер
19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
11.12.2010 Франция - Лига 1 17-й тур Осер1 : 1Марсель
30.04.2010 Франция - Лига 1 35-й тур Осер0 : 0Марсель
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Осер
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Осер2 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 2Осер
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Осер1 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 0Осер
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель5 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Марсель
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Марсель3 : 2
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 0Марсель
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Ницца2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2240
5
Лига Европы
Лилль2238
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2226
12 Осер2225
13 Ренн2223
14 Реймс2222
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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