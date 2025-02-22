Осер - Марсель 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 22:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
22 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|27
|пз
|Кевин Дануа
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Тео Бэр
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|22
|пз
|Исмаэль Беннасер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|19.01.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|11.12.2010
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2010
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|22
|26
|12
|Осер
|22
|25
|13
|Ренн
|22
|23
|14
|Реймс
|22
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15