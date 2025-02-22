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Парма - Болонья 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
22 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Парма
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Болонья, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
21ИталиязщАлессандро Вольякко
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
8АргентинапзНауэль Эстевес
10ИспанияпзАдриан Бернабе
98РумынияпзДеннис Ман
19ШвейцарияпзСимон Зом
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
1ПольшаврЛукаш Скорупски
14ИталиязщДавиде Калабрия
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
18ИталияпзТоммазо Побега
11ШвейцарияпзДан Ндой
80ИталияпзДжованни Фаббьян
30АргентинанпБенхамин Домингес
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
06.10.2024Италия — Серия А7-й турБолонья0 : 0Парма
07.02.2021Италия - Серия А21-й турПарма0 : 3Болонья
28.09.2020Италия - Серия А2-й турБолонья4 : 1Парма
12.07.2020Италия - Серия А32-й турПарма2 : 2Болонья
24.11.2019Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 2Парма
13.05.2019Италия - Серия А36-й турБолонья4 : 1Парма
22.12.2018Италия - Серия А17-й турПарма0 : 0Болонья
13.04.2014Италия - Серия А33-й турБолонья1 : 1Парма
30.11.2013Италия - Серия А14-й турПарма1 : 1Болонья
12.05.2013Италия - Серия А37-й турПарма0 : 2Болонья
16.02.2025Италия — Серия А25-й турПарма0 : 1
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур2 : 1Парма
31.01.2025Италия — Серия А23-й турПарма1 : 3
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур3 : 2Парма
19.01.2025Италия — Серия А21-й турПарма1 : 1
14.02.2025Италия — Серия А25-й турБолонья3 : 2
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур0 : 0Болонья
04.02.2025Кубок Италии1/4 финала0 : 1Болонья
01.02.2025Италия — Серия А23-й турБолонья2 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Лацио2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Дженоа2530
12 Торино2528
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2516
20
Зона вылета
Монца2514

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