Парма - Болонья 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
22 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Болонья, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Давиде Калабрия
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|11
|пз
|Дан Ндой
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|13.04.2014
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2013
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Лацио
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Дженоа
|25
|30
|12
|Торино
|25
|28
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|25
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14