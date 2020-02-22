Интер М - Дженоа 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
|13
|вр
|Хосеп Риера
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|99
|нп
|Мехди Тареми
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Никола Леали
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 4
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Лацио
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Дженоа
|25
|30
|12
|Торино
|25
|28
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|25
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14