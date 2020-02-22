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Интер М - Дженоа 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Интер М
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Дженоа, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
13ИспанияврХосеп Риера
28ФранциязщБенжамен Павар
95ИталиязщАлессандро Бастони
15ИталиязщФранческо Ачерби
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
22АрменияпзГенрих Мхитарян
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
99ИраннпМехди Тареми
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврНикола Леали
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
23ИталияпзФабио Миретти
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
17.08.2024Италия — Серия А1-й турДженоа2 : 2Интер М
04.03.2024Италия - Серия А27-й турИнтер М2 : 1Дженоа
29.12.2023Италия - Серия А18-й турДженоа1 : 1Интер М
25.02.2022Италия - Серия А27-й турДженоа0 : 0Интер М
21.08.2021Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 0Дженоа
28.02.2021Италия - Серия А24-й турИнтер М3 : 0Дженоа
24.10.2020Италия - Серия А5-й турДженоа0 : 2Интер М
25.07.2020Италия - Серия А36-й турДженоа0 : 3Интер М
21.12.2019Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Дженоа
03.04.2019Италия - Серия А30-й турДженоа0 : 4Интер М
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур1 : 0Интер М
10.02.2025Италия — Серия А24-й турИнтер М2 : 1
06.02.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 0Интер М
02.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 1Интер М
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турИнтер М3 : 0
17.02.2025Италия — Серия А25-й турДженоа2 : 0
08.02.2025Италия — Серия А24-й тур1 : 1Дженоа
02.02.2025Италия — Серия А23-й тур2 : 1Дженоа
27.01.2025Италия — Серия А22-й турДженоа2 : 0
17.01.2025Италия — Серия А21-й тур3 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Лацио2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Дженоа2530
12 Торино2528
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2516
20
Зона вылета
Монца2514

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