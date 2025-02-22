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Хольштайн - Байер 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Хольштайн
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Байер, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Байер
Леверкузен
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
23ГерманиязщЛассе Розенбом
33СловакиязщДоминик Яворчек
22ГерманияпзНиколай Ремберг
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
10ГерманияпзЛьюис Холтби
19ГерманиянпФил Харрес
18ЯпониянпСуто Матино
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
19НигерияпзНейтан Телла
10ГерманияпзФлориан Вирц
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 2Хольштайн
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур3 : 1Хольштайн
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й турХольштайн2 : 2
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур4 : 3Хольштайн
24.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 2Хольштайн
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХольштайн1 : 3
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Байер
05.02.2025Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2 ДВ
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБайер3 : 1
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБайер2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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