Майнц - Санкт-Паули 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Санкт-Паули, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Санкт-Паули
Гамбург
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|18
|пз
|Надим Амири
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|23
|пз
|Филипп Трой
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|26
|пз
|Элиас Саад
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Александер Блессин
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|14.05.2011
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|18.12.2010
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|22
|35
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Боруссия М
|22
|34
|9
|Вольфсбург
|22
|33
|10
|Вердер
|22
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|22
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|22
|13