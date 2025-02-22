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Майнц - Санкт-Паули 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Санкт-Паули, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Санкт-Паули
Гамбург
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
3ГерманиязщМоритц Йенц
31ГерманиязщДоминик Кор
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
18ГерманияпзНадим Амири
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
44ГерманиянпНельсон Вайпер
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
23ГерманияпзФилипп Трой
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
26ГерманияпзЭлиас Саад
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турСанкт-Паули0 : 3Майнц
14.05.2011Германия - Бундеслига34-й турМайнц2 : 1Санкт-Паули
18.12.2010Германия - Бундеслига17-й турСанкт-Паули2 : 4Майнц
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 2Майнц
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турМайнц0 : 0
31.01.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Майнц
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турМайнц2 : 0
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 1Майнц
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турСанкт-Паули0 : 1
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Санкт-Паули
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур0 : 2Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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