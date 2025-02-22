Бенфика - Боавишта 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
22 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Боавишта, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Боавишта
Порту
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|84
|нп
|Жоау Регу
|27
|нп
|Брума
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Сезар
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|13
|зщ
|Sidoine Fogning
|19
|зщ
|Стивен Витория
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|3
|зщ
|Лейвин Курзава
|24
|пз
|Себастьян Перес
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|19.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|21.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|25.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|03.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|22
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|22
|44
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|22
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12