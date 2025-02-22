03:01 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 февраля
Свернуть список

Бенфика - Боавишта 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
22 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Бенфика
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Боавишта, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Боавишта
Порту
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
84 Португалия нп Жоау Регу
27 Португалия нп Брума
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Бразилия вр Сезар
15 Португалия зщ Педру Гомеш
13 Камерун зщ Sidoine Fogning
19 Канада зщ Стивен Витория
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
3 Франция зщ Лейвин Курзава
24 Колумбия пз Себастьян Перес
8 Нидерланды пз Марко ван Гинкел
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
23.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Боавишта0 : 3Бенфика
19.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Боавишта
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2Бенфика
21.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
27.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 3Бенфика
18.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта2 : 2Бенфика
25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
20.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
13.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Боавишта
03.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Боавишта3 : 0Бенфика
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бенфика3 : 3
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Бенфика
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Бенфика
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3Бенфика
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Боавишта0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Боавишта
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Боавишта0 : 2
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Боавишта
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Боавишта2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2252
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2246
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2244
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2222
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close